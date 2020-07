Calciomercato Parma, i nuovi proprietari sono sceicchi del Qatar (Di venerdì 24 luglio 2020) Calciomercato Parma: tutto pronto per l’ingresso dello sceicco del Qatar Hisham Al Mana come nuovo presidente del club ducale Il Parma è pronto a parlare arabo. E’ infatti in via di definizione l’accordo, che dovrebbe essere ultimato a fine stagione, con lo sceicco Qatariota Hisham Saleh Al Hamad Al Mana​. Secondo quanto riferito da Sky … L'articolo Calciomercato Parma, i nuovi proprietari sono sceicchi del Qatar proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GifGifuni : RT @allgoalsnapoli: Dopo la sconfitta del Napoli di ieri con il Parma torna l'appuntamento con l'informazione sportiva di Marte Sport Live.… - sscalcionapoli1 : Parma salvo e scattano i riscatti di Inglese, Sepe e Grassi: ecco quanto incasserà il Napoli #calciomercato… - FootballScout24 : RT @NicoSchira: Il #Benevento accelera per #Gervinho. Sul piatto un ricco triennale per l’ivoriano, che il #Parma valuta 10 milioni di euro… - Giacomobacci2 : RT @NicoSchira: Il #Benevento accelera per #Gervinho. Sul piatto un ricco triennale per l’ivoriano, che il #Parma valuta 10 milioni di euro… - Salvato95551627 : RT @NicoSchira: Il #Benevento accelera per #Gervinho. Sul piatto un ricco triennale per l’ivoriano, che il #Parma valuta 10 milioni di euro… -