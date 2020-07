Calciomercato Napoli: pronta l’offerta per Boga, il giocatore vuole partire (Di venerdì 24 luglio 2020) Calciomercato Napoli: il club azzurro è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Jeremie Boga Come riporta Gianluca Di Marzio il Napoli è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Jeremie Boga. Il club azzurro metterà sul piatto25 milioni più il cartellino di Younes. Una proposta economica che però non soddisferà del tutto i neroverdi che vorrebbero circa 40 milioni. Lo stesso Boga ha detto al Sassuolo che vorrebbe partire, chiarendo quindi la volontà. Ora toccherà a Napoli Sassuolo cercare la quadra per chiudere l’affare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Napoli si avvia verso la conclusione della trattativa per Victor Osimhen, ma non molla la pista che porta a Jérémie Boga, esterno classe 1997 di proprietà del Sassuolo. È lui l’obiettivo principale ...

I bianconeri potrebbero vincere lo scudetto senza avere il miglior attacco né la miglior difesa o il minor numero di sconfitte

L'anno prima, miglior difesa e soli 3 k.o. (proprio come il Napoli di Sarri). Allegri ha avuto la difesa meno battuta anche nell'annata 2016-17 e in quella precedente, come del resto nel suo primo ...

