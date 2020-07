Calciomercato Napoli, passi avanti nell’operazione Boga: i dettagli della prima offerta al Sassuolo (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Napoli lavora con dedizione per rinforzare la rosa da affidare a Gennaro Gattuso nella prossima stagione, gli obiettivi sono già stati individuati e Cristiano Giuntoli non ha nessuna intenzione di farseli sfuggire. Bryn Lennon/Getty ImagesSe per Victor Osimhen ormai la fumata bianca è vicina, lo stesso non si può dire per Jeremie Boga, dal momento che domanda e offerta ancora non combaciano. Gli azzurri sono pronti a offrire 25 milioni più il cartellino di Younes, ma il Sassuolo chiede 40 milioni cash per lasciar andare Boga, il quale ha chiarito al club la sua volontà di partire. Tutti i tasselli potrebbero andare presto al loro posto, ma c’è comunque ancora tanto da lavorare per ridurre quella differenza tra richiesta e offerta ... Leggi su sportfair

