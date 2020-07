Calciomercato Napoli, Koulibaly può restare: la situazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Calciomercato Napoli, Koulibaly può restare: la situazione Per 60 milioni Aurelio De Laurentiisnon cederà Kalidou Koulibaly. È stato chiaro il patron del Napoli nell’incontro avuto … L'articolo Calciomercato Napoli, Koulibaly può restare: la situazione proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Napoli - Boga, gli aggiornamenti - calciomercato_m : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Sassuolo: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Mondo Udinese

Prosegue al Mapei Football Center la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della trasferta di sabato contro il Napoli. Ieri i neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla ed esercitazioni ...L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, analizza quanto sta accadendo in casa Napoli per quello che concerne il mercato sia in entrata che in uscita del sodaliz ...