Calciomercato Napoli, gli azzurri cercano il nuovo numero 9. Gattuso cerca un nuovo finalizzatore per il suo modo di giocare A Parma il Napoli ha provato ben quattro giocatori in attacco, ma Gennaro Gattuso vuole assolutamente un numero 9 in grado di poter finalizzare una gran mole di gioco offensiva. Al momento non sono stati fatti particolari nomi, ma ovviamente servirà un finalizzatore in grado di poter garantire un certo numero di reti nel prossimo campionato. L'obiettivo del Napoli è voltare pagina e tornare a competere nelle zone alte della classifica.

