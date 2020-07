Calciomercato Napoli – Boga vuole lasciare Sassuolo, il Napoli intende inserire una contropartita (Di venerdì 24 luglio 2020) Mancano poche giornate per la fine del campionato, ma il Napoli ha oramai pochissimo da chiedere, se non l’importante match di ritorno contro il Barcellona al Camp Nou, in agosto, e nel frattempo la società capitanata da De Laurentiis appare molto impegnata sul mercato, sopratutto per quanto riguarda il reparto offensivo: dopo diversi giorni di trattative serrate, il principale candidato a rinforzare l’attacco azzurro sembra essere Victor Osimhen, che sembra oramai molto vicino. Capitolo esterno Parallelamente al centravanti il DS Giuntoli sta lavorando anche sul sostituto di Callejon, visto che lo spagnolo lascerà Napoli dopo sette campionati a parametro 0: la società ha già messo in conto l’addio del numero 7 e continua a monitorare Under della Roma, che appariva ... Leggi su giornal

