Calciomercato Inter, Ivan Perisic al Manchester United per trattenere Alexis Sanchez? (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Inter vorrebbe trattenere l’attaccante cileno Alexis Sanchez, attualmente in prestito dal Manchester United. E per farlo, sono pronti a mettere sul piatto l’esterno Ivan Perisic, attualmente in prestito al Bayern Monaco (ma che con ogni proabilità tornerà alla base). La voce è stata lanciata da Fichajes.com e rilanciata da diversi siti britannici. Secondo il sito … L'articolo Calciomercato Inter, Ivan Perisic al Manchester United per trattenere Alexis Sanchez? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

