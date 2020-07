Calcio: ”Da settembre torneremo a tifare negli stadi”, ha annunciato oggi il ministro Spadafora (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel continuo ‘baillamme’ di allarme e ‘rientri’ rispetto alla virulenza dei contagi nel Paese (nemmeno 2 giorni fa Zingaretti non escludeva la ‘chiusura’ del Lazio, ed oggi l’Rt è bassissimo), al momento la piega migliore da seguire è quella della positività. Con diversi settori ‘economici’ da ritirare sù, anche quello calcistico non fa eccezione. D’altra parte, oltre che allo spettacolo per i tifosi, il lungo stop ha comportato seri problemi economici a diverse società professionistiche. oggi però, non tanto per i calciatori (che rifiutarono un ammortamento degli stipendi, e dunque stima zero), il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha regalato ai numerosi tifosi italiani una bella notizia: “Se la curva ... Leggi su italiasera

MatteoPedrosi : 2 Campionati e 7 Coppe Italia Primavera, 2 campionati Berretti, 4 tornei di Viareggio. Per tanto tempo l’anima del… - fabiochiusi : Allo stadio Olimpico di Torino sperimentata una tecnologia che oltre a rilevare la temperatura corporea usa il rico… - CorSport : Moviola #Juve, il tocco di braccio di #DeLigt non è da rigore: ecco perché - LucaSaugo : Uijtdebroeks arriva tra gli junior dopo aver dominato negli allievi. L'altro ha iniziato a correre in bici a metà p… - MatteDj23 : e adesso che ce lo ha detto simonetta sciandivasci fescion stailist posso andare a dormire sereno. ps non metto m… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ”Da Fase 3: Salvini 'riaprire stadi ai tifosi, sport dà lavoro a migliaia di persone' Affaritaliani.it