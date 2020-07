Calcio: come il Coronavirus ha cambiato le regole del gioco? (Di venerdì 24 luglio 2020) Una raccolta di studi condotta da MyProtein rivela tutti i fattori che hanno influenzato il ritorno nei campi da gioco dei principali campionati di Calcio Europei . · La Premier League è passata da una media di 2,7 gol a partita a 2,2 dei quali il 70% segnati nel secondo tempo · In Bundesliga le vittorie in casa passano dal 46% a solamente il 19% con stadi vuoti. · Trend ribaltati, l’eccezione Milan e il disastro Lazio · In Spagna 83% degli infortuni è legato a lesioni muscolari contro un 48% pre-covid Lo studio condotto da MyProtein mostra come il covid abbia ribaltato le regole del Calcio portando maggiore instabilità e imprevedibilità, con un decremento sostanziale delle vittorie casalinghe dal 46% al 19%. Assenza dei tifosi, ... Leggi su calcioweb.eu

LECCO – Classe ’93, originario di Marcianise, Eduardo Magno sarà in questa stagione il direttore sportivo del Lecco Calcio a 5. Nonostante la giovane età, Magno ha alle spalle diverse esperienze nel f ...

Scommesse StarCasinò, Serie A: Quote 36a giornata con Milan-Atalanta e Genoa-Inter

La 36esima giornata parte con l’anticipo di venerdì 24 luglio tra Milan e Atalanta. Le due squadre sono sicuramente le più in forma del campionato e non mancheranno... La 36esima giornata parte con l’ ...

