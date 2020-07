Burioni attacca gli ottimisti Zangrillo si nega al governo (Di venerdì 24 luglio 2020) Redazione Il virologo: «Il virus pronto a ripartire come in Spagna». Il primario rifiuta: «Nel Cts? No grazie» Si era imposto il silenzio stampa e social dopo un periodo di sovraesposizione e polemiche. Ma ora il virologo Roberto Burioni non può più tacere e torna con il botto. Se la prende con i colleghi che fanno studi inutili, con quelli che smorzano l'allarme e, peggio ancora, con quelli che dicono che il Covid è sparito. «Il virus circola ancora ed è pronto a ripartire, come peraltro ha fatto in Spagna, dove il clima e lo stile di vita non sono certo troppo diversi dal nostro. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia» infuoca Burioni sul suo sito Medical facts. E lancia un appello agli italiani per «ricominciare sì a vivere, a lavorare, a vedersi e a divertirsi. ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Burioni attacca Burioni attacca gli ottimisti Zangrillo si nega al governo il Giornale Burioni attacca gli ottimisti Zangrillo si nega al governo

Si era imposto il silenzio stampa e social dopo un periodo di sovraesposizione e polemiche. Ma ora il virologo Roberto Burioni non può più tacere e torna con il botto. Se la prende con i colleghi che ...

Così Burioni, Lopalco & Co. vogliono censurare i virologi non allineati

È il destino dei virologi, epidemiologi ed esperti che non vanno bene al Patto trasversale per la scienza di Roberto Burioni, Pierluigi Lopalco e ... Con i primi che attaccano: "Giammai si usi la ...

Si era imposto il silenzio stampa e social dopo un periodo di sovraesposizione e polemiche. Ma ora il virologo Roberto Burioni non può più tacere e torna con il botto. Se la prende con i colleghi che ...È il destino dei virologi, epidemiologi ed esperti che non vanno bene al Patto trasversale per la scienza di Roberto Burioni, Pierluigi Lopalco e ... Con i primi che attaccano: "Giammai si usi la ...