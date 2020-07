Brescia, Perinetti: «Sento spesso Cellino, vedremo se ci sarà una collaborazione» (Di venerdì 24 luglio 2020) Giorgio Perinetti, noto direttore sportivo italiano, sarebbe tra gli obiettivi del Brescia Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti, con un passato anche al Genoa e alla Juventus, sarebbe tra gli obiettivi del Brescia per la prossima stagione. A parlarne è stato lo stesso dirigente, ai microfoni di PianetaSerieB. «Ho un buon rapporto con Cellino da quando lui entrò nel calcio, ci conosciamo da una vita. spesso ci sentiamo, ma non so se questo porterà ad una collaborazione diretta, vedremo insomma. A giorni vedremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Brescia, vanno avanti con ottimismo i contatti fra #Cellino e #Perinetti - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Brescia, non solo Delneri per il 'nuovo corso': contatti con Giorgio Perinetti - Lore2261984 : RT @DiMarzio: #Brescia, non solo Delneri per il 'nuovo corso': contatti con Giorgio Perinetti - DiMarzio : #Brescia, non solo Delneri per il 'nuovo corso': contatti con Giorgio Perinetti -