Brescia Parma, i convocati di D'Aversa: out Cornelius, torna Kucka (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Brescia L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, in vista della trasferta contro il Brescia, ha reso nota la lista dei convocati. Mancheranno Cornelius, Hernani e Radu, ma c'è il ritorno di Kucka. Portieri: Colombi, Sepe.Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.Centrocampisti: Barillà, Grassi, Kosznovszky, Kucka, Kulusevski, Kurtic.Attaccanti: Adorante, Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.

