Brescia-Parma (25 luglio ore 17:15): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 luglio 2020) Come sempre in estate il Parma si conferma squadra imprevedibile e dopo sei sconfitte in sette giornate il ritorno al successo è arrivato contro una big come il Napoli in un 2-1 nel quale il futuro juventino Kulusevski ha segnato il rigore della vittoria. Al Rigamonti partita senza obiettivi concreti in ballo con il Brescia … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Brescia-Parma (25 luglio ore 17:15): formazioni, quote, pronostici - debatedeportiv5 : RT @Datos_Champions: #SerieA???? Fecha 36?? 24/7 Milan vs Atalanta 25/7 Brescia vs Parma Genoa vs Inter Napoli vs Sassuolo 26/7 Bologna vs… - Datos_Champions : #SerieA???? Fecha 36?? 24/7 Milan vs Atalanta 25/7 Brescia vs Parma Genoa vs Inter Napoli vs Sassuolo 26/7 Bologna… - AmrFekry26 : RT @sportparma: Statistiche Brescia-Parma, è la ventesima sfida in serie A - Pablobasile4 : RT @1913parmacalcio: Sono 1??9?? i precedenti tra Brescia e Parma in @SerieA: scopri tutte le stats pre-gara nel nostro Match Pack di #Bres… -