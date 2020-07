Brescia, Cellino: “Questa stagione un’agonia. Sono distrutto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Intervista al Corriere di Brescia per il presidente del Brescia Massimo Cellino. Il club è retrocesso matematicamente in Serie B dopo la sconfitta rimediata contro il Lecce. Una stagione terribile per le Rondinelle che hanno dovuto affrontare diverse problematiche tra campo e non solo...Cellino: "stagione un'agonia. Colpa mia"caption id="attachment 556493" align="alignnone" width="447" Cellino (getty images)/caption"Sono distrutto. Ma non per il verdetto finale. Questa stagione è stata un’agonia senza fine", ha commentato Cellino sulla retrocessione del suo Brescia a seguito dell'annata 2020. "Sinceramente non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io Sono ... Leggi su itasportpress

