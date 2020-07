Bravo Cuperlo, a sinistra non si può ricostruire senza radicalità (Di venerdì 24 luglio 2020) Radicalità è una parola bella, molto bella. Che non è sinonimo di estremismo, chiacchiera ideologica, inconcludenza parolaia. In verità non c’è niente di più radicale del riformismo, della capacità cioè di perseguire con determinazione un obiettivo di trasformazione possibile, con concretezza di azione e, appunto, radicalità nei principi. Radicalità per ricostruire è il titolo di un documento molto articolato che Gianni Cuperlo illustrerà domani nel corso di una riflessione al Nazareno, aperta e (per fortuna) non cristallizzata nel gioco di corrente.Nelle redazioni accade spesso di imbattersi in “documenti” di partito, che normalmente vengono accolti con scarso entusiasmo e raramente tradiscono la noia dell’aspettativa. Questa è ... Leggi su huffingtonpost

