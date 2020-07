Bravata a Bologna: film hard in Piazza Maggiore (Di venerdì 24 luglio 2020) Ieri notte un gruppo di giovani ha proiettato sul maxi-schermo in Piazza Maggiore a Bologna un film hard: “proiezionista” denunciato film hard proiettato in Piazza Maggiore a Bologna sul maxischermo che tradizionalmente d’estate ospita la rassegna della Cineteca Sotto Le Stelle: è accaduto ieri notte. Colpevole della Bravata un giovane, che ha collegato il proprio portatile al maxischermo per proiettare un film vietato ai minori, a visione “esclusiva” sua e di un gruppo di amici,seduti alle ultime file delle sedie disposte sulla parte rialzata della Piazza, cantata da Lucio Dalla e che a Natale si veste di luci con i versi ... Leggi su zon

