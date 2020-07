Bonus ristoranti, 5000 euro per tamponare il crollo coperti (Di venerdì 24 luglio 2020) È al vaglio la proposta di un Bonus ristoranti da 5000 euro a fondo perduto. L’obiettivo è quello di evitare il tracollo del settore alle prese con una diminuzione consistente dei coperti Fonte PixabayUno dei comparti maggiormente colpito dalla crisi dovuta al coronavirus è quello della ristorazione. Per questo motivo la ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova ha proposto il “Bonus ristoranti”. Un contribuito per aiutare i ristoratori che tra calo del turismo e uffici chiusi (ormai la maggior parte delle persone lavora in smart working), rigide regole di distanziamento sociale e persone ancora diffidenti devono fare i conti con un sempre più inquietante crollo dei ... Leggi su chenews

ItaliaViva : .@TeresaBellanova : 'Un bonus ristoranti, per più di 180mila locali' - AnimaCeleste : RT @ItaliaViva: .@TeresaBellanova : 'Un bonus ristoranti, per più di 180mila locali' - gpellarin84 : RT @aspide_l: @DeShindig Questa che girava ieri non era male. Lo modificherei: “Ho speso gran parte dei 209 miliardi per taglio tasse, banc… - enricopizzano4 : Quando è bru..., e come la sua intelligenza, proposte a milioni di bonus, ma niente in concreto, adesso questa deme… - maurobazz : RT @Mosquitas77: Bellanova: 'Un bonus ristoranti, per più di 180mila locali' -