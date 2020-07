Bonus ristoranti 5 mila euro, la proposta di Bellanova (Di venerdì 24 luglio 2020) Il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova ha avanzato una proposta per aiutare la attività di ristorazione gravemente danneggiate dal coronavirus. Si tratterebbe di un Bonus ristoranti di 5 mila euro a fondo perduto e compensare cosi il crollo di coperti. Una misura urgente, da finanziare con un Fondo ad hoc da 1 miliardo, a sostegno del settore ristorazione. Bar e ristoranti sono state le attività più colpite dal lockdown forzato oltre al calo dei turisti e dei dipendenti di uffici costretti a lavorare da casa con lo smartworking. Leggi: Tutti i Bonus del Decreto Rilancio Calo dei consumi del 40% Secondo una prima indagine della Coldiretti si è avuto un crollo di 34 miliardi nel primo semestre 2020. ... Leggi su quotidianpost

