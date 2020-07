Bomba d’acqua su Milano, esondato il Seveso. Strade allagate anche a Bergamo (Video) (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Una violenta Bomba d’acqua si è abbattuta stamani, alle luci dell’alba, su Milano. Un nubifragio che ha provocato molti allagamenti sia in città che nei comuni limitrofi della cintura Nord. Il fiume Seveso è esondato, creando notevoli disagi alla circolazione nella zona Nord Est, di vilae Zara, Niguarda e viale Sarca. Allagati anche diversi sottopassi e cantine, in particolare a Cisinello Balsamo e Sesto San Giovanni. Bloccata la circolazione dei treni, poi ripristinata tra le stazioni di Milano Cadorna e Bovisa. Dopo l’esondazione del Seveso adesso desta forte preoccupazione il Lambro, le cui acque hanno raggiunto un’altezza allarmante di 1,90 centimetri. Ma stamani a Milano non si ... Leggi su ilprimatonazionale

