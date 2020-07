Bomba d'acqua su Milano, esonda il Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano (ITALPRESS) – Allagamenti a Milano dopo la Bomba d'acqua che ha colpito la città questa mattina. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. E' esondato il fiume Seveso. Conseguenze sul traffico nella zona Nord Est. In ViAle Fulvo Testi, come in altre zone della città le squadre dell'Amsa stanno provvedendo a rimuovere i rami lungo l'asse viario. La Polizia Locale è invece impegnata sul fronte delle deviazioni del traffico. Forti ripercussioni anche sulla mobilità e sul trasporto pubblico. Oltre a diversi sottopassaggi allagati, i treni della linea metropolitana M5 saltano la fermata di Marche, perchè le condizioni del maltempo in superficie non la rendono accessibile, ... Leggi su iltempo

raffaellapaita : Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per l… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - RaiNews : Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile - Vinili61 : Che ci dice Salvini su Milano allagata da una bomba d'acqua? - PpPagliaro : RT @raffaellapaita: Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per le ca… -