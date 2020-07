Bomba d'acqua a Milano, esonda il Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) Una forte Bomba d’acqua si è abbattuta dall’alba a Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi bloccati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. esonda il fiume Seveso. Problemi alla circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Anche la circolazione dei treni è bloccata fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all’infrastruttura all’altezza di Milano Domodossola. Leggi su huffingtonpost

Emergenza maltempo a Milano oggi, 24 luglio. Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba sul capoluogo lombardo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamen ...