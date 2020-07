Bologna, trasmette film porno in Piazza Maggiore: denunciato un 24enne (Di venerdì 24 luglio 2020) Una bravata “goliardica” è risultata in una multa salata, per un giovane di Bologna: il ragazzo è stato infatti scoperto dai carabinieri mentre trasmetteva sul maxi-schermo di Piazza Maggiore un film porno. Seduti con lui anche gli amici. Finito nei guai, un 24enne di Bologna. La scorsa notte, insieme ad alcuni suoi amici, il giovane … L'articolo Bologna, trasmette film porno in Piazza Maggiore: denunciato un 24enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Bologna, film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore: denunciato un giovane

Un film porno proiettato sul maxischermo di piazza Maggiore, a Bologna, proprio a fianco della basilica di San Petronio. In queste sere d’estate i bolognesi si ritrovano nella piazza cantata da Lucio ...

