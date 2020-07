Bologna, proiettano film hard su maxischermo in piazza. Fermati gli autori della bravata (Di venerdì 24 luglio 2020) Bologna, 24 lug – È una bravata a luci rosse quella che si è consumata la scorsa notte a Bologna, in piazza Maggiore. Nella centralissima piazza felsinea, infatti, d’estate la Cineteca locale proietta numerose pellicole per la rassegna «Sotto le stelle del cinema». Solo che ieri, intorno alle 2 di notte, sul maxischermo sono spuntate le scene di un film hard. Il fatto è avvenuto a tarda ora, quando gli spettatori erano ormai defluiti dalla piazza dopo aver visto una pellicola del regista sovietico Andrej Tarkovskij. E se prima ci si era calati nelle atmosfere dell’Urss, in seguito alcuni avventori avranno forse avuto l’impressione di trovarsi nella Playboy Mansion di Hugh ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Bologna proiettano Dialogo tra Nino Migliori e Lorenzo Balbi - Mostra - Bologna - Piazza Maggiore Arte.it Bologna, si collega a un maxi-schermo in piazza Maggiore e trasmette un film hard. Poi lo vede con gli amici: denunciato

Ha collegato il suo portatile a un videoproiettore privato per trasmettere, sul maxi schermo installato in Piazza Maggiore, a Bologna, in occasione della sedicesima edizione di “Sotto le stelle del ci ...

Bologna, film porno sul maxi schermo della rassegna cinematografica: denunciato 24enne

La rassegna bolognese dedicata al cinema, che si tiene in piazza Maggiore, ha assunto toni decisamente hot nella notte tra giovedì e venerdì. Erano infatti circa le due quando una pattuglia dei carabi ...

Ha collegato il suo portatile a un videoproiettore privato per trasmettere, sul maxi schermo installato in Piazza Maggiore, a Bologna, in occasione della sedicesima edizione di “Sotto le stelle del ci ...La rassegna bolognese dedicata al cinema, che si tiene in piazza Maggiore, ha assunto toni decisamente hot nella notte tra giovedì e venerdì. Erano infatti circa le due quando una pattuglia dei carabi ...