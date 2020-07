Bologna in lutto per la morte di Paolo Musolesi, il lavoratore di Hera deceduto sul lavoro (Di venerdì 24 luglio 2020) lavoratore Hera deceduto in un incidente stradale, dichiarazione del sindaco Virginio Merola. Appresa la notizia del decesso di un lavoratore di Hera e del ferimento di un collega, il sindaco Virginio Merola ha voluto esprimere quanto segue: “Esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia di Paolo Musolesi, il lavoratore di Hera deceduto questa mattina mentre era al lavoro, alla guida di un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Saranno fatti tutti gli accertamenti necessari per chiarire quello che è accaduto. Allo stesso tempo rivolgo un pensiero di vicinanza ai familiari di Andrea Bartolomei che si trova all’ospedale con gravi ferite, il mio augurio è che riesca a superare ... Leggi su laprimapagina

Maurizio Calvesi, tra le più eminenti figure di storico e critico d'arte in campo internazionale, è morto a Roma questa mattina a Roma all'età di 92 anni. Professore emerito dell'Università "La Sapien ...

