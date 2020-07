Bologna, film pornografico sullo schermo di Piazza Maggiore. Denunciato 24enne (Di venerdì 24 luglio 2020) film pornografico sul maxi-schermo in Piazza Maggiore a Bologna, Denunciato un ragazzo di ventiquattro anni. Una bravata a luci rosse di pessimo gusto a Bologna, dove sullo schermo di Piazza Maggiore è stato proiettato un film pornografico. La pellicola a luci rosse è stata proiettata sul suggestivo schermo diventato uno dei simboli dell’estate a Bologna. Il maxischermo in questione è quello installato nei pressi della basilica di San Petronio, quello di”Sotto le stelle del cinema”, un punto di ritrovo nelle serate estive di ... Leggi su newsmondo

