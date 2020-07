Bologna, film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore: denunciato un giovane (Di venerdì 24 luglio 2020) Bologna, film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore: denunciato un giovane Un film porno proiettato sul maxischermo di Piazza Maggiore, a Bologna, proprio a fianco della basilica di San Petronio. In queste sere d’estate i bolognesi si ritrovano nella Piazza cantata da Lucio Dalla per “Sotto le stelle del cinema”, un’occasione per assistere ai grandi capolavori senza tempo della settima arte. Proprio sul maxischermo presente in Piazza per la proiezione del film è apparsa una pellicola di ben altro genere, pornografico per ... Leggi su tpi

LaStampa : Bologna, denunciato per il film hard sul maxischermo in piazza Maggiore - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 I grandi film di #VeneziaClassici al #CinemaRitrovato di #Bologna (25 > 31 agosto): clicca e sc… - manzo65 : RT @segnanti: Bologna, 23 luglio 2020 Vittime di uno scherzo, due coniugi assistono alla proiezione di un film a luci rosse in Piazza Magg… - suffragettecine : RT @perchetendenza: 'Maggiore': Perché questa notte, in Piazza Maggiore a Bologna, dei ragazzi hanno proiettato un film porno sul maxischer… - LuigiSolinas : RT @EsercitoCrucian: Film #porno proiettato a #Bologna 'Sotto le stelle del cinema' by Amici Miei. -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna film Dagli uffici della Regione al cinema: l'impresa di Beppe Caschetto premiata con la Turrita d'Argento BolognaToday Proietta film porno sullo schermo in Piazza Maggiore, denunciato

Con un computer e un videoproiettore, in piena notte ha trasmesso le immagini di un film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore, a Bologna, dove è in corso la tradizionale rassegna estiva 'Sotto le ...

Proietta film hard sul maxi-schermo di Piazza Maggiore: denunciato

I giornali italiani riferiscono che il giovane ha usato il maxi-schermo posizionato in Piazza Maggiore a Bologna per proiettare un film pornografico. Lo ha fatto grazie a un videoproiettore collegato ...

Con un computer e un videoproiettore, in piena notte ha trasmesso le immagini di un film porno sul maxischermo di Piazza Maggiore, a Bologna, dove è in corso la tradizionale rassegna estiva 'Sotto le ...I giornali italiani riferiscono che il giovane ha usato il maxi-schermo posizionato in Piazza Maggiore a Bologna per proiettare un film pornografico. Lo ha fatto grazie a un videoproiettore collegato ...