Bollettino oggi venerdì 24 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di venerdì 24 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a venerdì 24 luglio. Prosegue come ogni pomeriggio l’attività di analisi della curva epidemiologica a livello nazionale attraverso il lavoro del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. oggi si registrano 252 nuovi contagi, 5 morti, 350 guariti, 53.334 tamponi, 103 malati in meno (12.301), tre persone in meno in terapia intensiva (46). ECCO IL Bollettino, regione PER regione, AGGIORNATO A VENERDI’ 24 luglio Leggi su sportface

