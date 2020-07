Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 24 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a venerdì 24 luglio. Prosegue l’attività di analisi epidemiologica da parte della Regione Lombardia con il consueto Bollettino pomeridiano nel quale vengono conteggiati i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 53 nuovi contagi, 0 morti, 235 guariti e 9.860 tamponi. Leggi su sportface

In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittima. #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 nuovi casi.