Boga Juventus, Paratici avvisato: stabilita la cifra della cessione (Di venerdì 24 luglio 2020) Boga Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Jeremie Boga in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso studiano l’offensiva cercando di beffare anche una diretta rivale. Adesso parte la sfida, col Sassuolo che però avrebbe già stabilito la cifra da capogiro del via libera del loro gioiellino. Boga Juve: il Sassuolo adesso stabilisce il prezzo Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com il Sassuolo avrebbe chiesto 40 milioni per la cessione di Boga. Il Napoli, rivale della Juve, ha già presentato un’offerta allettante con i neroverdi che però hanno subito rispedito al mittente la proposta. Leggi anche: Udinese Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

Daniele0256 : @faithless95 Anno prossimo con motivazioni in più e con questo Ringhio in panchina possiamo ambire a Supercoppa Eur… - juvenewss : @DiMarzio Boga e juve. La Juventus risolverà presto l'affare? - infoitsport : RAI - Milik-Juventus, accordo totale! Il Napoli ha scelto la contropartita. Boga resta al Sassuolo - VoceGiallorossa : ? Le formazioni ufficiali della sfida tra Sassuolo e Milan #SerieA #SassuoloMilan #ASRoma - zazoomblog : Boga Juventus voci dalla Germania: c’è l’offerta di un top club - #Juventus #dalla #Germania: #l’offerta -

Ultime Notizie dalla rete : Boga Juventus Boga Juventus, Paratici avvisato: stabilita la cifra della cessione Juve Dipendenza Boga chiede la cessione al Sassuolo: Napoli in pole, Juve ferma

Jeremie Boga, attaccante esterno francese classe 1997 del Sassuolo, avrebbe chiesto al club neroverde la cessione: come riportato da "Calciomercato.com", il ragazzo vorrebbe tentare l'avventura in un ...

CdM - Bernardeschi possibile contropartita per Milik, ma Napoli ha altra priorità sulle corsie laterali

Jeremie Boga è la prima opzione per il Napoli nel mercato finalizzato a rinforzare le corsie offensive. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulla questione: " ...

Jeremie Boga, attaccante esterno francese classe 1997 del Sassuolo, avrebbe chiesto al club neroverde la cessione: come riportato da "Calciomercato.com", il ragazzo vorrebbe tentare l'avventura in un ...Jeremie Boga è la prima opzione per il Napoli nel mercato finalizzato a rinforzare le corsie offensive. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive così sulla questione: " ...