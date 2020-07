Boateng saluta il Besiktas: “Vi auguro tanti successi. Siete stati una grande famiglia” (Di venerdì 24 luglio 2020) Kevin Prince Boateng saluta il Besiktas e si prepara al ritorno in Italia. Il calciatore di proprietà della Fiorentina ha terminato il prestito in Turchia e si appresta a riprendere dal nostro Paese.Ieri l'ultimo allenamento con i turchi, poi un bel messaggio per salutare l'ambiente che lo accolto davvero molto bene.Boateng: "Grazie di tutto. Come una grande famiglia"caption id="attachment 864259" align="alignnone" width="518" Boateng (getty images)/caption"Voglio ringraziare la grande famiglia del Besiktas perché mi hanno accolto bene sin dal primo minuto", ha esordito Boateng su Twitter. "Mi mancherete davvero, vi auguro tanti successi". Sono state ... Leggi su itasportpress

