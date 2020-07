Blue Bloods su Rai 2 alle 22:45 un nuovo episodio stasera (Di sabato 25 luglio 2020) Blue Bloods l’episodio in onda sabato 25 luglio in seconda serata. Nona stagione della serie con Tom Selleck Prosegue la programmazione random in prima visione di Blue Bloods, paradossalmente sarebbe più utile trasmetterla direttamente in prima visione nella fascia delle 19:00 così da avere una certa regolarità per chi la volesse seguire. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultim’ora l’episodio 18 della nona stagione di Blue Bloods è previsto sabato 25 luglio alle 22:45 dopo il thriller da prima serata di Rai 2. Nei giorni successi è possibile recuperare la puntata su Rai Play dove attualmente è in scadenza l’episodio 17. Blue ... Leggi su dituttounpop

LucaParry85 : vado a vedermi blue bloods l'unica cosa che mi può calmare questa sera - evelina_fraser : @alinatheduck_ @blackgrrrl A una certa lo faranno anche le serie procedural. Tipo Blue bloods, serie che guardo su… - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - Ross1181 : Ho appena guardato episodio S07E06 di Blue Bloods! #bluebloods #tvtime - LinkaTv : E' iniziato Blue Bloods Ripensamenti su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: -

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 31 luglio 2020 ci svelano che proprio quando tutti gli ostacoli alle nozze tra... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d'incontro e di scambio di informazi ...

