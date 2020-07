Biscotti ripieni di crema al cacao richiamati dagli scaffali: “il prodotto non è idoneo al consumo” [MARCHIO E LOTTI] (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul sito web della catena di supermercati COOP è stato pubblicato un avviso importante di richiamo per Biscotti contenenti allergeni non indicati in etichetta. Si tratta delle Frolle ripiene con crema al cacao Coop vendute in confezioni da 200 g. Il messaggio è rivolto in particolare ai consumatori intolleranti al latte, in quanto – a differenza di ciò che è indicato in etichetta – contiene l’allergene in questione. Ecco i LOTTI imputati, indicati con la data di scadenza: 09/09/2020, 17/09/2020, 30/09/2020, 16/10/2020, 29/11/2020, 17/12/2020 Tutti questi LOTTI potrebbero contenere tracce di latte. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita, ma si invitano i consumatori intolleranti che l’avessero ... Leggi su meteoweb.eu

Biscotti ripieni di crema al cacao richiamati dagli scaffali: "il prodotto non è idoneo al consumo& ... Meteo Web

Tommaso Silvi / LIVORNO Biscotti. Ripieni di cioccolato. Acquistati la mattina, rintuzzati in uno zaino da viaggio, trasportati sotto il sole per ore. E consumati come pranzo. Alle quattro del pomerig ...

Biscotti ripieni: un dolce fragrante dal cuore morbido! La ricetta

I biscotti ripieni di sono dei frollini genuini ed invitanti con un cuore dolce e morbido al loro interno.Vediamo la ricetta dei biscotti ripieni con marmellata I biscotti ripieni sono dei biscotti d ...

