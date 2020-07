Berlusconi dolceamaro su Conte: «Il premier ha garbo, ma è ostaggio dei Cinquestelle» (Di venerdì 24 luglio 2020) Conte, anzi «il professor Conte» è una cosa e altro sono i Cinquestelle. L’uno e gli altri, per Silvio Berlusconi, pari non sono. «Il premier – spiega infatti il Cavaliere in un’intervista al Quotidiano Nazionale – ha uno stile diverso, più cultura e più garbo di molti dirigenti dei Cinquestelle». Pur tuttavia, aggiunge: «Non credo tuttavia li abbia mutati davvero». Il rospo è rimasto rospo anche dopo il bacio del principe azzurro. Berlusconi riconosce che il premier si è rivelato «piuttosto abile ad usarli», soprattutto «per la sopravvivenza del governo». Ma di farli evolvere non se ne parla proprio. «I grillini ... Leggi su secoloditalia

