Berlusconi a Renzi: "Grande centro? Fantapolitica". Poi attacca i grillini: "Partito dell'odio"

Roma, 24 lug – Silvio Berlusconi manda un messaggio forte e chiaro a Giuseppe Conte: il premier non può più ignorare Forza Italia. Al contempo l'ex Cavaliere respinge le dicerie su una possibile intesa con Italia Viva e gli altri centristi ma lancia pure una pesante accusa agli "odiatori" grillini. L'ex premier riparte in quarta con la sua ricetta per rilanciare il Paese (e usare i soldi Ue, su cui tutti vogliono mettere le mani). Il governo "deve smettere con lo statalismo assistenziale e fare investimenti prima di tutto in infrastrutture. Conte e i suoi devono imparare a lavorare nella logica di un'economia di mercato. Devono essere pronti ad ascoltare i suggerimenti che abbiamo offerto tante volte, ottenendo finora solo risposte di cortesia formale".

