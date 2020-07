Bergamo e Brescia capitali della cultura Da Ubi Banca nove milioni e mezzo (Di venerdì 24 luglio 2020) Ubi Banca al fianco di Brescia e Bergamo nel progetto «capitali italiane della cultura 2023». L’istituto di credito partecipa con una partnership da 9,5 milioni di euro. Leggi su ecodibergamo

Ubi Banca al fianco di Brescia e Bergamo nel progetto «Capitali italiane della cultura 2023». L’istituto di credito partecipa con una partnership da 9,5 milioni di euro. Bergamo e Brescia, le due ...

Bergamo sul podio dei "Luoghi del cuore" Fai, i voti sono oltre ottomila

La città di Bergamo, di cui tutti hanno ancora negli occhi le drammatiche immagini dei camion che portavano le bare dei morti di Covid, sale sul podio dei "Luoghi del cuore" del Fai, con un bottino in ...

