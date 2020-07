Benji Mascolo: “Sono stato intubato per una malattia rara” (Di venerdì 24 luglio 2020) Benji Mascolo: “Sono stato intubato per una rara malattia “ Benji Mascolo, del duo Benji e Fede, ha raccontato un’esperienza che lo ha traumatizzato risalente a sei anni fa. “Uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (di sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare”. Il cantante si è raccontato su Instagram, concedendosi una lunga riflessione e spiegando come, da quel momento, abbia deciso di cambiare stile di vita. “Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo. Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e ... Leggi su tpi

Benji_Mascolo : La mia ragazza ha imposto questa regola dove ogni volta che dico qualcosa di negativo su me stesso (es.: “odio la m… - alessiapassare1 : Il 10 dicembre sono 10 anni di loro... ?? Che amicizia indimenticabile, stamattina sono un po' nostalgica?? Mi mancat… - racheleMascol : Ma io quando vi riabbraccio?? @fedefederossi @Benji_Mascolo ?????????????? - needbef_ : ore 3:24, ho troppi pensieri per la testa, non riesco a dormire, metto le cuffiette, apro spotify e parte senza sal… - Imma31134101 : Ci mancate tantissimo ?????????? @Ele_BeF_GV @luanasacco23 Lorenza e fortunata?? @Benji_Mascolo @fedefederossi siete la… -