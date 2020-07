Benevento, si pensa a Gervinho. Faggiano: «Ce lo chiedano» (Di venerdì 24 luglio 2020) Per la prossima stagione in Serie A, il Benevento pensa in grande e avrebbe messo gli occhi su Gervinho Il Benevento neo promosso in Serie A non vorrà fare nuovamente la comparsa della massima serie. E per questo starebbe puntando a grandi colpi. Tra questi ci sarebbe anche Gervinho del Parma. A parlarne è stato il d.s. dei ducali Daniele Faggiano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «È un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

antoruotolo : RT @BombeDiVlad: ????? Il #Benevento pensa al primo colpo per il ritorno in A ???? Intesa con Loic #Remy. I dettagli nell'articolo ?? #LBDV #… - ilgufomilanese : @broderofdeworld @H_T_H_T_ La squadra del cuore non si sceglie in base a quanti trofei ha vinto o quanto stia facen… - machecazzo6 : @jose6611 @FusatoRiccardo Ma che cazzo vuoi dal Benevento? Pensa a 'tifare' per i trofei sporcati dal sangue o dalle droghe - alealex73 : RT @liviozeta67: @juvemyheart Sono le conseguenze di un certo rincoglionimento televisivo, dove certi soloni parlano del 'gioco di Guardiol… - JjWay1897 : RT @liviozeta67: @juvemyheart Sono le conseguenze di un certo rincoglionimento televisivo, dove certi soloni parlano del 'gioco di Guardiol… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento pensa Benevento, si pensa a Gervinho. Faggiano: «Ce lo chiedano» Calcio News 24 Benevento, si pensa a Gervinho. Faggiano: «Ce lo chiedano»

Il Benevento neo promosso in Serie A non vorrà fare nuovamente la comparsa della massima serie. E per questo starebbe puntando a grandi colpi. Tra questi ci sarebbe anche Gervinho del Parma. A parlarn ...

Questa sera assalto alla capolista: Frosinone-Benevento

Adesso siamo veramente alla resa dei conti. Cancellata da qualche settimana la possibilità di chiudere la stagione al secondo posto e quindi conquistare la promozione in Serie A in maniera diretta, ad ...

Il Benevento neo promosso in Serie A non vorrà fare nuovamente la comparsa della massima serie. E per questo starebbe puntando a grandi colpi. Tra questi ci sarebbe anche Gervinho del Parma. A parlarn ...Adesso siamo veramente alla resa dei conti. Cancellata da qualche settimana la possibilità di chiudere la stagione al secondo posto e quindi conquistare la promozione in Serie A in maniera diretta, ad ...