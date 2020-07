Benevento, corriere Amazon aggredito da tre cani: necessario intervento del 118 (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brutta avventura questa mattina per un corriere 55enne napoletano che consegna per conto di Amazon. E’ accaduto in via Don Luigi Sturzo a Benevento, dove l’uomo è stato aggredito da tre cani di piccola taglia. È stato morso su entrambe le gambe, tanto che è stato necessario l’intervento del 118 che lo ha medicato sul posto. Per fortuna solo piccoli tagli ma lo spavento è stato tanto. L'articolo Benevento, corriere Amazon aggredito da tre cani: necessario intervento del 118 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

