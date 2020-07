Bellingham, baby leggenda: a 17 anni gli ritirano la maglia del Birmingham (Di venerdì 24 luglio 2020) Non è ancora maggiorenne, ma ha già una maglia solo sua. Jude Bellingham ha stregato tutti a 8 anni , al primo provino. Poi ha scalato in fretta le gerarchie, passando dalla squadra U23 del Birmingham ... Leggi su gazzetta

Non è ancora maggiorenne, ma ha già una maglia solo sua. Jude Bellingham ha stregato tutti a 8 anni, al primo provino. Poi ha scalato in fretta le gerarchie, passando dalla squadra U23 del Birmingham ...Si chiama Samuel Iling e gli addetti ai lavori negli ultimi due anni lo hanno inserito nella cerchia ristretta dei predestinati per quel che riguarda i talenti ...