Belgio, una bambina di 3 anni è morta per il Covid-19: scatta l'allerta. Il governo ha deciso di stringere le misure di sicurezza per evitare una pesante seconda ondata La nuova ondata di coronavirus continua a spaventare diverse zone europee. Dopo i focolai registrati in Catalogna, Romania, Serbia e Bulgaria, ora anche in Belgio risale …

