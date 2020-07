Belgio: morta per coronavirus bimba di 3 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Belgio annuncia la più giovane vittima dall’inizio della pandemia di coronavirus: si tratta di una bimba di tre anni. La notizia è stata data nel corso di una conferenza stampa da Boudewijn Catry, portavoce interfederale Covid-19. Lo stesso Boudewijn Catry ha sottolineato come il numero dei decessi nel Paese stia aumentando di circa 3 al giorno dalla settimana passata. "Nessuno è immune" dal virus, ha ricordato: i numeri del Belgio dicono che i contagi totali hanno raggiunto quota 64.847, con la provincia di Anversa che si conferma la maggiormente colpita. I decessi totali sono invece 9.812.Nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, invece, i casi di Covid-19 sono in tutto 554.752. Secondo i dati dell’Oms aggiornati alla giornata di ieri, 23 luglio, ... Leggi su blogo

