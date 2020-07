Belen – Stefano De Martino, incontro shock: cosa è successo? (Di venerdì 24 luglio 2020) cosa è accaduto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I due ex si sono incontrati in aeroporto a Roma, ma qualcosa è andato storto e… I rapporti tra Belen e Stefano de Martino sono pessimi. I due arrivano persino ad ignorarsi incontrandosi all’aeroporto. La scena, agli occhi dei presenti, è sembrata surreale: Santiago corre tra le braccia del papà, felice di poterlo riabbracciare. Da qualche settimana padreArticolo completo: Belen – Stefano De Martino, incontro shock: cosa è successo? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

vanessabarbone : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Oddiooooo - klekill89 : Andrea è uno Stefano de Martino che non ha incontrato una Belen Rodriguez #TemptationIsland - fecp1234 : Le notizie dell'Unione Sarda ?? - infoitcultura : Stefano e Belen, incontro ghiacciato in aeroporto: lei tira dritto e non lo saluta -