Belen Rodriguez, vacanze “hot” a Formentera: curve mozzafiato – FOTO (Di venerdì 24 luglio 2020) Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze tra Ibiza e Formentera per rilassarsi e mettersi alle spalle la rottura con De Martino. C’è anche la nuova fiamma L’estate impazza, e nonostante le norme anti contagio per evitare la diffusione del coronavirus sono tante le persone che sono partite per le vacanze. Come tanti altri vip, la nota showgirl argentina Belen Rodriguez ha scelto Formentera per concedersi qualche giorno di relax. Relax e tanto mare, anche per dimenticare la recente delusione d’amore avuta con Stefano De Martino, con cui si è lasciata per la seconda volta. Il tutto documentato come sempre sui social, per rendere partecipi i suoi tanti fan che la seguono. Nella giornata odierna infatti ... Leggi su bloglive

blogtivvu : Gerry Scotti con le stampelle, piede ingessato a Tu si que vales: Belen Rodriguez lo riprende (VIDEO) - GiorgioPasta : Capitolo #Messi all'Inter.. A me anni fa ha risposto Belen Rodriguez su Instagram con tanto di cuori, ma questo non… - zazoomblog : Belen Rodriguez è ingrassata troppo? Lo scatto diventa virale e i fan notano tutto (FOTO) - #Belen #Rodriguez… - imalessiast : Pubblicare foto su Facebook è diventato un qualcosa di stupendo: pubblichi una foto e tutti i parenti e amici dei t… - rtl1025 : ?? 'Alcune coppie di vip non hanno retto, più che nuove coppie in questo periodo ci sono da raccontare separazioni,… -