Belen Rodriguez "Chi ha tradito verrà tradito", la showgirl si sfoga su Instagram (Di venerdì 24 luglio 2020) Belen Rodriguez, il suo sfogo sui social lascia un alone di mistero Belen Rodriguez a Ibiza insieme al figlio Santiago ha avuto modo per riflettere, lo dimostra la riflessione scritta su Instagram proprio appena tornata a Roma per una piccola pausa dalle vacanze. La showgirl è dovuta rientrare a causa delle registrazioni di Tu sì que vales. Ma prima di entrare in studio si è concessa una riflessione molto amara, con tanto di frecciatina probabilmente diretta a Stefano De Martino. La donna ha scritto che chi ha tradito sarà tradito, chi ha illuso sarà illuso, chi ha deluso sarà deluso e chi ha mentito subirà le menzogne. Insomma ha affermato che il karma è potente, ciò che fai ti si ritorce

