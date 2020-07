Beatrice Valli, critiche dopo il parto: “Bisogna piacere prima a sé stesse” (Di venerdì 24 luglio 2020) Anche Beatrice Valli è finita nel mirino degli hater, trovandosi a che fare con orribili commenti sulla sua forma fisica pubblicati sotto alle sue foto di Instagram. Per tutta risposta, l’influencer ha deciso di sfogarsi in un video con cui lancia anche un bellissimo messaggio contro il body shaming. L’odio social ha colpito anche Beatrice Valli, che però non si è affatto lasciata abbattere: rispondendo per le rime tra le sue storie di Instagram, ci ha regalato una splendida lezione. Il body shaming è una piaga che ormai da tempo affligge Instagram (e non solo!) e, talvolta, può provocare conseguenze davvero pericolose. Per questo non possiamo che rimanere piacevolmente colpiti dalle star che, più o meno velatamente, si esprimono sull’argomento invitando i loro ... Leggi su dilei

