Beatrice Valli criticata per i chili in più, pancia e cellulite dà una bella lezione con foto e risposte (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo i tantissimi complimenti a Beatrice Valli per la sua sincerità nel mostrarsi senza filtri e anche in bikini dopo il parto arrivano gli immancabili haters (foto). Una nuova immagine d Beatrice Valli che si diverte con i video di Tik Tok ha scatenato chi deve soffrire davvero tanto nel vedere gli altri felici. La Valli alla fine non ha retto e ha fatto bene, si è sfogata e ha dato un’altra bella lezione ai soliti leoni da tastiera. Beatrice Valli a 25 anni è mamma di tre figli, la piccola Azzurra ha solo due mesi, poi ci sono Nicolas che ha 7 anni e Bianca che ne ha 2. Niente ferma gli haters, nonostante si parli tanto di body shamin certe cattiverie restano. “Hai ancora da ... Leggi su ultimenotizieflash

