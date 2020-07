Beatrice Valli al veleno su Instagram “Siete senza rispetto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Beatrice Valli e polemica sui social, critiche e offese per il suo aspetto fisico post parto Beatrice Valli ha subito le più gravi offese ed accuse sui social, totalmente infondate e superficiali a causa dei chili in più dopo due mesi dal parto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso compagna di Marco Fantini con il quale ha due figli, si è stancata ed ha risposto tono a tono agli agli haters che continuano a rimproverarla senza un valido motivo. La ragazza ha 25 anni, ha affrontato nel migliore dei modi tre gravidanze, mamma di Alessandro che ha 7 anni, avuto dall’ex fidanzato Nicolas Bovi, Bianca che ha 2 anni e la piccola Azzurra appena arrivata. Beatrice Valli, a causa di un Tik Tok subisce le accuse peggiori :”Hai la ... Leggi su kontrokultura

