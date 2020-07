Battipaglia, l’amministrazione scende in campo e programma il territorio per lo sviluppo economico (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Due le varianti, una stralcio e l’altra normativa passano in giunta. Con la variante stralcio l’amministrazione intende portare alla pianificazione comunale circa 82 ettari compresa la viabilità, tra Via Rosa Jemma, Via Bosco I°, Viale Danimarca ed Asse Ferroviario Salerno-Reggio Calabria al fine di rispondere alle evoluzioni dell’economia dei servizi, agli indirizzi dell’Ente e della Provincia in materia di sostenibilità ambientale e che consenta la rigenerazione urbana. La variante urbanistica “normativa” per l’agglomerato industriale di Battipaglia è finalizzata ad adeguare i parametri e le procedure di insediamento a tutte le definizioni di attività produttive per rendere uniformi le regole nei due comprensori produttivi del ... Leggi su anteprima24

