"Basta balle agli italiani". Recovery Fund, Ghisleri smonta Conte: credete a lei o al premier? (Di venerdì 24 luglio 2020) A riportare tutti con i piedi per terra ci pensa Alessandra Ghisleri, la "maga" secondo Augusto Minzolini, la sondaggista che non sbaglia mai. Ospite in collegamento a L'aria che tira su La7, fa il punto sul Recovery Fund, sull'accordo raggiunto in Europa da Giuseppe Conte. Accordo di cui il premier ha beneficiato, e la direttrice di Euromedia Research lo ricorda sottolineando come nei suoi sondaggi "Conte ha guadagnato un 2,4% di fiducia nei suoi confronti in quattro giorni". Un balzo impressionante, insomma. E però, la Ghisleri, smorza gli entusiasmi del fronte governativo: "Dopo questo buon risultato ora non bisogna ingannare il pubblico italiano, è necessario raccontare le cose come sono, il rischio è di creare delle ... Leggi su liberoquotidiano

simonebaldelli : Usiamo #iovotono. Non basta essere convinti. Serve convincere. Argomentare. Smontare le balle altrui. Retwittare. P… - mweilx : @InterCM16 @GiuxInter Basta balle!! Questa è scaduta da almeno 3 anni - FrankJack90 : @ilmessaggeroit Soliti deboli che non sanno tenere fermi bloccati scroccatori di turno, fosse per me palla al piede… - PierantoniFabio : RT @SoniaLaVera: Lo #statoemergenza #Conte #Speranza ve lo attaccate al ..... basta balle al popolo italiano potete imbrogliare qualche pov… - 1970Germano : RT @simonebaldelli: Usiamo #iovotono. Non basta essere convinti. Serve convincere. Argomentare. Smontare le balle altrui. Retwittare. Posta… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta balle “Sui 5 Stelle dici solo balle!”. La lite Calenda-Pedullà Nicola Porro Paragone contro Conte: "Non onori l'Italia in Europa, togli il Tricolore dalla mascherina"

Dopo il nulla di fatto maturato nelle scorse ore, ha preso il via la seconda giornata di vertice Ue. Il cosiddetto "D-Day" è un appuntamento importantissimo visto che ci si gioca il futuro dell'Italia ...

Dopo il nulla di fatto maturato nelle scorse ore, ha preso il via la seconda giornata di vertice Ue. Il cosiddetto "D-Day" è un appuntamento importantissimo visto che ci si gioca il futuro dell'Italia ...