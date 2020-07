Basilicata, attivista dell’associazione Coscioni in sciopero della fame per i diritti dei disabili: “La politica difende inconfessabili interessi” (Di venerdì 24 luglio 2020) La Regione Basilicata da mesi “non eroga tutti gli ausili appropriati e necessari alle persone con grave disabilità per consentire loro una buona qualità di vita”. E’ questa la denuncia un attivista lucano dell’Associazione Luca Coscioni, Maurizio Bolognetti, che ha deciso di fare uno sciopero della fame, iniziato lunedì 6 luglio e arrivato oggi al 18esimo giorno. L’associazione ha inoltre stabilito ora di intraprendere le vie legali per “lesione di diritti fondamentali”, chiedendo di rispettare chi è più fragile e ha bisogno di strumenti fondamentali per vivere con dignità. “La vicenda è locale, ma il tema di fondo è nazionale – spiega a ... Leggi su ilfattoquotidiano

